2019-08-17T15:44:31+03:00
Общество

Жители Челябинска в который раз жалуются на нелегальный зверинец в парке Гагарина

Этот зоопарк возмутил даже Алексея Текслера, но клетки и ныне там
Лидия ПЕСКОВА
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Жалко и животных, и лес. Фото: Григорий Селиванов.Жалко и животных, и лес. Фото: Григорий Селиванов.
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В социальных сетях горожане продолжают выкладывать фото животных, которых «добрый» хозяин который год выставляет на показ в самом центре парка Гагарина. Площадка, где квартирует зверинец, уже вытоптана донельзя, сами животные измучены, но руководство парка и власти города не торопятся избавляться от нелегального зоопарка.

— Животные на цепях, без еды и воды, в 25-градусную жару! Клетки маленькие. Рядом шумит детская железная дорога и аттракцион «Сумасшедший поезд». У зверей, похоже, есть проблемы со здоровьем, — пишет в сообществе «Типичный Челябинск» Григорий Селиванов.

Большинство горожан осуждают подобную практику.

— Убрать все эти контактные зоопарки! Сколько уже можно смотреть на измученных животных? А «бизнесменов», зарабатывающих на этом деньги, самих в клетушки и на цепи, — возмущены люди.

— Пока люди платят за фотки с измученными животными, издевательства будут продолжаться! — уверена Алена Кравченко.

Кстати, на днях скандальному заводчику, который гуляет по Челябинску с волком, выписали штраф за укус ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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