2019-08-17T17:13:54+03:00
Общество

В 60-ти школах Челябинской области ставят неправильные оценки

Учителей раскусил Рособрнадзор
Лидия ПЕСКОВА
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Не каждая оценка объективная!Не каждая оценка объективная!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Всероссийские проверочные работы, которые этой весной писали ученики 4, 5, 6, 7 и 11-х классов, показали, что не все школы Челябинской области ставят ученикам объективные оценки.

Признаки необъективных оценок нашли примерно в 60-ти учебных заведениях Южного Урала. Речь идет о школах № 2, 4, 36, 59, 107, 121, 17 и 42 из Челябинска. В перечне также есть учебные заведения Снежинска, Троицка, Озерска, Миасса, Кыштыма, Копейска, Златоуста и других городов.

Информация о таких школах с указанием подозрительных предметов и классов направлена в министерство образования Челябинской области. Чиновники на местах должны принять меры, чтобы учителя относились к оценке знаний более объективно.

Признаком необъективных оценок Рособрнадзор считает завышенные баллы проверочных работ, несоответствие результатов таких работ и школьных отметок, а также резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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