Цыганку из Челябинской области заподозрили в краже светловолосого ребенка
Эта история началась в социальных сетях, когда-то выложил в интернет фотографию женщины цыганской внешности, которая просила милостыню на пороге магазина в Сургуте. На руках у гражданки в неестественной позе спал светловолосый ребенок. Прохожие сделали предположение, что ребенка украли, и он находится под воздействием психотропных веществ.
Но эта версия не подтвердилась. Даму, которая родом из Троицка, проверили дважды — полиция Сургута и Челябинской области.
Женщина рассказала, приехала в Сургут заработать и скоро уедет домой. По приезду в Троицке к ней также направили силовиков. Они не нашли никаких нарушений.
— Полиция оценила бытовые условия жизни семьи, пообщались с родственниками женщины и с ее гражданским мужем. Каких-либо нарушений со стороны родителей не выявлено. В поле зрения органов внутренних дел граждане не попадали. Все необходимое для комфортного проживания семьи имеется, — рассказала начальник отдела информации ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк.
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ИСТОЧНИК KP.RU