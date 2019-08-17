Молодой водитель погиб в лобовом столкновении под Курганом
Трагедия разыгралась в субботу утром, 17 августа, неподалеку от села Кетово в Курганской области. Дорогу здесь не поделили два автомобиля — «Жигули» и «Тойота Камри», сообщает ГИБДД по Курганской области.
— Иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с отечественным авто, — уточняют обстоятельства происшествия полицейские.
В результате обе машины получили серьезные повреждения и загорелись. Кроме того, пострадали сидевшие в них люди. Виновник аварии — мужчина 64-х лет, управлявший «Тойотой Камри», — доставлен в больницу. А 30-летний водителей «Жигулей» погиб.
На место ДТП выезжали МЧС, пожарные и реаниматологи. Движение по дороге было временно ограничено.
Причиной аварии мог стать маневр с превышением скорости.
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ИСТОЧНИК KP.RU