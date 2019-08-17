2019-08-17T21:11:34+03:00
Общество

В Челябинской области вырастут выплаты труженикам тыла и детям погибших защитников Отечества

Такое решение принял глава региона Алексей Текслер
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Алексей Текслер решил увеличить размер ежемесячных выплат труженикам тыла. Поддержат материально и детей погибших защитников Отечества.Алексей Текслер решил увеличить размер ежемесячных выплат труженикам тыла. Поддержат материально и детей погибших защитников Отечества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В субботу, 17 августа, в формате видеоконференции прошел пленум Совета ветеранов Челябинской области. На связи были ветераны-активисты из всех 50 городов и районов Южного Урала. В работе пленума участвовал глава региона Алексей Текслер.

Руководитель Челябинской области озвучил ветеранскому активу несколько решений, важных для наших пожилых земляков.

— Я принял решение увеличить труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 рублей до 1600 рублей. Так же будет восстановлена социальная справедливость в отношении граждан категории «Дети погибших защитников Отечества». 29 тысяч жителей Челябинской области будут ежемесячно получать 500 рублей. Из областного бюджета на это дополнительно направлено 200 миллионов рублей, — сказал губернатор.

К категории «Труженик тыла» относится более чем 10 тысяч жителей Челябинской области, пояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Выходит, размер ежемесячной выплаты для них вырастет более чем в три раза.

Законопроекты, касающиеся озвученных главой региона инициатив, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области рассмотрят на августовском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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