Из Кургана в Екатеринбург хотят пустить скоростной поезд «Ласточка»
Курганская область получила предварительную поддержку министерства транспорта и РЖД по проекту запуска скоростного поезда «Ласточка» между Курганом и Екатеринбургом. Об этом в пятницу, 16 августа, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил на встрече с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.
— Екатеринбург — это развивающийся мегаполис. Мы ездим туда на работу и полагаем, что при наведении порядка и повышении комфортности города Кургана жители Екатеринбурга будут приезжать в нам, — заявил Шумков.
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ИСТОЧНИК KP.RU