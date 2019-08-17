2019-08-17T21:44:59+03:00
Общество

Из Кургана в Екатеринбург хотят пустить скоростной поезд «Ласточка»

Предварительная поддержка Москвы уже есть
Лидия ПЕСКОВА
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В одном из вагонов "Ласточки".В одном из вагонов "Ласточки".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Курганская область получила предварительную поддержку министерства транспорта и РЖД по проекту запуска скоростного поезда «Ласточка» между Курганом и Екатеринбургом. Об этом в пятницу, 16 августа, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил на встрече с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.

— Екатеринбург — это развивающийся мегаполис. Мы ездим туда на работу и полагаем, что при наведении порядка и повышении комфортности города Кургана жители Екатеринбурга будут приезжать в нам, — заявил Шумков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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