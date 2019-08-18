Пасущихся баранов заметили среди многоэтажек в Челябинске
Мирно пасущихся овец заметили у дороги на Северо-западе Челябинска. Такую картину наблюдали очевидцы на улице Молдавской неподалеку от троллейбусного депо. Фото появилось утром 18 августа в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
— Сегодня на молдавской обнаружили стадо баранов, и это не оскорбление! — написал автор снимка Евгений Старкин.
Горожане недоумевают, как овцы очутились среди многоэтажек в черте города. Частный сектор не так уж и близко.
— А может, где-то неподалеку работает шашлычная? И там выращивают баранов на убой? Тогда мы точно будем знать, что люля-кебаб и шашлыки делают из нормального мяса, — предполагают челябинцы в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU