Выставка цветов и плодов в Челябинске: жюри наградили чиновников, монастырь и детский садик

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-18T08:10:21+03:00

Выставку цветов и плодов в Челябинске провели в парке Гагарина в 18-й раз

Изменить размер текста: A A

Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Лучших назовут позже. Но без награждений не обошлось. В парке Гагарина вручили награды победителям ежегодного городского конкурса цветочных клумб.

Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов. Фото: администрация Челябинска.

Выставка цветов и плодов в Челябинске проводится ежегодно накануне Дня города. В 2019-м она прошла в 18-й раз.

На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Фото: администрация Челябинска.

— Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов, благоуханием цветов и необычным ландшафтным дизайном. С каждым разом участков становится все больше. Поэтому интерес челябинцев к выставке очевиден, — выступил с торжественной речью замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. Фото: администрация Челябинска.

Победителями конкурса цветочных клумб стали главы Тракторозаводского и Центрального районов, предприниматели, Одигитриевский женский монастырь, детский сад №32 и житель дома по адресу ул. Пушкина,73а.

ИСТОЧНИК KP.RU