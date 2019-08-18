Выставка цветов и плодов в Челябинске: жюри наградили чиновников, монастырь и детский садик
Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Лучших назовут позже. Но без награждений не обошлось. В парке Гагарина вручили награды победителям ежегодного городского конкурса цветочных клумб.
Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов. Фото: администрация Челябинска.
Выставка цветов и плодов в Челябинске проводится ежегодно накануне Дня города. В 2019-м она прошла в 18-й раз.
На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Фото: администрация Челябинска.
— Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов, благоуханием цветов и необычным ландшафтным дизайном. С каждым разом участков становится все больше. Поэтому интерес челябинцев к выставке очевиден, — выступил с торжественной речью замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. Фото: администрация Челябинска.
Победителями конкурса цветочных клумб стали главы Тракторозаводского и Центрального районов, предприниматели, Одигитриевский женский монастырь, детский сад №32 и житель дома по адресу ул. Пушкина,73а.
ИСТОЧНИК KP.RU