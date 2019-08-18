2019-08-18T08:10:21+03:00
Общество

Выставка цветов и плодов в Челябинске: жюри наградили чиновников, монастырь и детский садик

Выставку цветов и плодов в Челябинске провели в парке Гагарина в 18-й раз
Сергей УФИМЦЕВ
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Выставка цветов и плодов в Челябинске проводится ежегодно накануне Дня города. Фото: администрация Челябинска.Выставка цветов и плодов в Челябинске проводится ежегодно накануне Дня города. Фото: администрация Челябинска.
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Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Лучших назовут позже. Но без награждений не обошлось. В парке Гагарина вручили награды победителям ежегодного городского конкурса цветочных клумб.

Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов. Фото: администрация Челябинска.

Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов. Фото: администрация Челябинска.

Выставка цветов и плодов в Челябинске проводится ежегодно накануне Дня города. В 2019-м она прошла в 18-й раз.

На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Фото: администрация Челябинска.

На выставку цветов и плодов в Челябинске 17 августа съехались садоводы, предприниматели и творческие коллективы со всех районов. Фото: администрация Челябинска.

— Каждый год выставка радует гостей обилием овощей и фруктов, благоуханием цветов и необычным ландшафтным дизайном. С каждым разом участков становится все больше. Поэтому интерес челябинцев к выставке очевиден, — выступил с торжественной речью замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. Фото: администрация Челябинска.

Сочные спелые овощи, наливные яблоки и красивейшие цветы выставили в главном парке города. Фото: администрация Челябинска.

Победителями конкурса цветочных клумб стали главы Тракторозаводского и Центрального районов, предприниматели, Одигитриевский женский монастырь, детский сад №32 и житель дома по адресу ул. Пушкина,73а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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