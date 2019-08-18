2019-08-18T09:50:25+03:00
Общество

«Хотите, как в Челябинске?» В Магнитогорске вырубают деревья ради парковок

Зеленый щит уничтожили возле поликлиники
Сергей УФИМЦЕВ
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Деревья вырубили возле поликлиники на проспекте Карла Маркса. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.comДеревья вырубили возле поликлиники на проспекте Карла Маркса. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com
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В Магнитогорске напротив поликлиники №2 по проспекту Карла Маркса вырубили почти все деревья. Под топор пошли не аварийные, а вполне живые и крепкие стволы. Об этом сообщают подписчики в группе «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

— Здесь большой поток машин. Дышать и так нечем, а теперь это место займет парковка. Рядом с поликлиникой стоит заброшенный долгострой. Он занимает место, а вырубать решили нормальные деревья. За все придется расплачиваться легким местных жителей, — пишет анонимный автор фото в соцсети.

На этом месте, скорее всего, появится парковка. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com

На этом месте, скорее всего, появится парковка. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com

Горожане возмущены варварской вырубкой. Магнитогорцы сравнивают происходящее с ситуацией в Челябинске, где много лет спиливали здоровые деревья ради строительства парковок и расширения дорог. Жители обоих мегаполисов задыхаются из-за выбросов заводов и большого потока автомобилей.

Горожане возмущены варварской вырубкой. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com

Горожане возмущены варварской вырубкой. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com

Магнитогорцы негодуют в соцсетях:

— Вы что, хотите как в Челябинске? Город хотят превратить в пустыню.

— Парковка возле поликлиники давно нужна, но не такой ценой. Ведь рядом долгострой брошенный, и можно было там сделать стоянку.

— Будем жить в каменном городе. Без деревьев, зато на машинах. Чистого воздуха всем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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