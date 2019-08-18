«Хотите, как в Челябинске?» В Магнитогорске вырубают деревья ради парковок
В Магнитогорске напротив поликлиники №2 по проспекту Карла Маркса вырубили почти все деревья. Под топор пошли не аварийные, а вполне живые и крепкие стволы. Об этом сообщают подписчики в группе «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
— Здесь большой поток машин. Дышать и так нечем, а теперь это место займет парковка. Рядом с поликлиникой стоит заброшенный долгострой. Он занимает место, а вырубать решили нормальные деревья. За все придется расплачиваться легким местных жителей, — пишет анонимный автор фото в соцсети.
На этом месте, скорее всего, появится парковка. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com
Горожане возмущены варварской вырубкой. Магнитогорцы сравнивают происходящее с ситуацией в Челябинске, где много лет спиливали здоровые деревья ради строительства парковок и расширения дорог. Жители обоих мегаполисов задыхаются из-за выбросов заводов и большого потока автомобилей.
Горожане возмущены варварской вырубкой. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com
Магнитогорцы негодуют в соцсетях:
— Вы что, хотите как в Челябинске? Город хотят превратить в пустыню.
— Парковка возле поликлиники давно нужна, но не такой ценой. Ведь рядом долгострой брошенный, и можно было там сделать стоянку.
— Будем жить в каменном городе. Без деревьев, зато на машинах. Чистого воздуха всем!
ИСТОЧНИК KP.RU