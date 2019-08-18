2019-08-18T11:26:38+03:00
Происшествия

Вор, дважды ограбивший цветочный магазин в Челябинске, попал на камеру наблюдения

Полиция ищет дерзкого грабителя, обчистившего одну и ту же точку за два дня
Сергей УФИМЦЕВ
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Вор дважды ограбил один и тот же магазин. Фото: МВД.Вор дважды ограбил один и тот же магазин. Фото: МВД.
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Цветочный магазин на Северо-западе Челябинска грабили двое суток подряд. Сначала неизвестный забрался в него вечером 14 августа. А на следующий вечер обчистил магазин еще раз. Дерзкий воришка вытащил из стола, где продавцы прятали наличку, около 18 тыс. руб.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Грабеж».

— У наших сотрудников есть все основания полагать, что преступления совершил один и тот же человек. Сейчас идет розыск подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый попал в объектив камер наблюдения. Фото: МВД.

Подозреваемый попал в объектив камер наблюдения. Фото: МВД.

Вор попал в объектив камер наблюдения. Если вы узнали этого человека или у вас есть ценные сведения об ограблении цветочного магазина на ул. Братьев Кашириных, обратитесь в дежурную часть УМВД РФ по Челябинску по телефонам (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.

ПРИМЕТЫ

Рост подозреваемого около 170 см. Худощавый, темно-русые волосы. На вид парню не больше 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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