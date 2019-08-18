В Магнитогорске доктор вытолкнула пациента из кабинета

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-18T12:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появился видеопост жителя Магнитогорска Тимура В., который он сопроводил комментарием:

— Мы пришли с дочерью, которой 2,5 года в хирургическое отделение третей детской больницы. И столкнулись с грубостью дежурного терапевта. Может быть, это и замечательный специалист, но почему тогда такое отношение к людям? Мы ушли, так и не получив рекомендаций, кроме: «Вы что, хотите ребенка убить?». Когда мы уходили, терапевт, видимо понимая, что не права, велела нам вернуться. Но мы к таким специалистам — ни ногой. Дочь была напугана. Моя жена на 37-ой неделе беременности, и ей тоже также досталось.

Тимур не вдавался в подробности: чем больна дочь, и в чем заключалась грубость терапевта. На видео доктор в ответ на просьбу представиться, тоже достала телефон пообещала выложить видео в Ютуб. А потом вытолкала Тимура из кабинета.

В комментариях пользователи вступились за врача:

— Мы были у этого терапевта, она спокойно нас осмотрела, грамотно назначили лечение, — пишет Оксана.

— Отвалите от врачей! Как же достали эти репортеры. Не нравится прием, езжай в платную, зачем доводите человека своей съемкой? Других в очереди задерживаете. Я — пациент, но такое отношение к медикам меня ужасает. Лечитесь сами по Гуглу, — негодует Елена.

Видео: vk.com/magnitkacity

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам не удалось взять комментарий у сторон этого конфликта. Но мы готовы их опубликовать:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726640" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске врач вытолкнула пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU