В Магнитогорске доктор вытолкнула пациента из кабинета
В социальных сетях появился видеопост жителя Магнитогорска Тимура В., который он сопроводил комментарием:
— Мы пришли с дочерью, которой 2,5 года в хирургическое отделение третей детской больницы. И столкнулись с грубостью дежурного терапевта. Может быть, это и замечательный специалист, но почему тогда такое отношение к людям? Мы ушли, так и не получив рекомендаций, кроме: «Вы что, хотите ребенка убить?». Когда мы уходили, терапевт, видимо понимая, что не права, велела нам вернуться. Но мы к таким специалистам — ни ногой. Дочь была напугана. Моя жена на 37-ой неделе беременности, и ей тоже также досталось.
Тимур не вдавался в подробности: чем больна дочь, и в чем заключалась грубость терапевта. На видео доктор в ответ на просьбу представиться, тоже достала телефон пообещала выложить видео в Ютуб. А потом вытолкала Тимура из кабинета.
В комментариях пользователи вступились за врача:
— Мы были у этого терапевта, она спокойно нас осмотрела, грамотно назначили лечение, — пишет Оксана.
— Отвалите от врачей! Как же достали эти репортеры. Не нравится прием, езжай в платную, зачем доводите человека своей съемкой? Других в очереди задерживаете. Я — пациент, но такое отношение к медикам меня ужасает. Лечитесь сами по Гуглу, — негодует Елена.
Видео: vk.com/magnitkacity
ОТ РЕДАКЦИИ
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В Магнитогорске врач вытолкнула пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU