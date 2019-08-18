Ночью в Челябинске такси попало в массовое ДТП
Массовая авария произошла в Челябинске в ночь на 18 августа. На проспекте Победы между «Теплотехом» и Ленинградским мостом столкнулись сразу три легковушки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
— На перекрестке проспекта Победы и улицы Болейко массовое ДТП. Погибших и пострадавших нет, — рассказал анонимный автор фото в группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла в ночь на 18 августа. Фото: группа «Регион 74»/vk.com
На снимке видно, что одна из машин принадлежит популярному сервису заказа такси. Об этом говорит номер на борту легковушки.
Один из участников ДТП - таксист. Фото: группа «Регион 74»/vk.com
В ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства массовой аварии. Судя по всему, кто-то из водителей разогнался на пустой ночной дороге и врезался в попутные машины, не справившись с управлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU