В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-18T17:21:46+03:00

Иван Жаров, по мнению полиции, может быть причастен к серийным угонам иномарок. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Изменить размер текста: A A

Кто видел, кто знает: ГУ МВД России по Челябинской области объявлен в розыск Иван Викторович Жаров, 1985 года рождения. В полиции заявляют, что он может быть причастен к многочисленным угонам автомобилей иностранного производства.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, промышлял угонами Жаров в нашем регионе.

Если вам что-то известно о Жарове, о том, где он находится, позвоните по телефонам: 8(351)779-75-21, 8(351)779-14-14, 8(351)268-87-76, 8(351)268-12-21 или 02.

В полиции предупреждают: столкнувшись с разыскиваемым на улице, мер к его задержанию предпринимать не нужно. Оперативно позвоните по указанным телефонам

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU