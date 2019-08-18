В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок
Кто видел, кто знает: ГУ МВД России по Челябинской области объявлен в розыск Иван Викторович Жаров, 1985 года рождения. В полиции заявляют, что он может быть причастен к многочисленным угонам автомобилей иностранного производства.
Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, промышлял угонами Жаров в нашем регионе.
Если вам что-то известно о Жарове, о том, где он находится, позвоните по телефонам: 8(351)779-75-21, 8(351)779-14-14, 8(351)268-87-76, 8(351)268-12-21 или 02.
В полиции предупреждают: столкнувшись с разыскиваемым на улице, мер к его задержанию предпринимать не нужно. Оперативно позвоните по указанным телефонам
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ИСТОЧНИК KP.RU