В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет

СЕГОДНЯ 05:18 2019-08-19T05:18:15+03:00

Такое объявление разместил автомобилист на своей машине

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Жителей Кургана рассмешила наклейка на заднем стекле автомобиля. «Требуется няня — мальчику 36 лет!» гласит надпись на «Ниссане Максима». Александр Силаев сфотографировал авто и выложил фото во «ВКонтакте». Пользователи соцсети отметили креативный подход к поиску девушки.

— А что входит в услуги няни для мальчика? — в шутку поинтересовалась жительница Зауралья Марина Ромазанова.

— Я думаю, все стандартно: кормить, выгуливать и говорить, что он хороший мальчик! — ответила Татьяна Живониткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU