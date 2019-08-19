В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет
Жителей Кургана рассмешила наклейка на заднем стекле автомобиля. «Требуется няня — мальчику 36 лет!» гласит надпись на «Ниссане Максима». Александр Силаев сфотографировал авто и выложил фото во «ВКонтакте». Пользователи соцсети отметили креативный подход к поиску девушки.
— А что входит в услуги няни для мальчика? — в шутку поинтересовалась жительница Зауралья Марина Ромазанова.
— Я думаю, все стандартно: кормить, выгуливать и говорить, что он хороший мальчик! — ответила Татьяна Живониткина.
Читайте также: «В Челябинске заметили автомобиль «отдела по борьбе с понтами».
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU