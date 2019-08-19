2019-08-19T05:18:15+03:00
Общество

В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет

Такое объявление разместил автомобилист на своей машине
Ирина КАРЕЛИНА
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Интересное объявление на машине. Фото: Александр Силаев, соцсети.Интересное объявление на машине. Фото: Александр Силаев, соцсети.
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Жителей Кургана рассмешила наклейка на заднем стекле автомобиля. «Требуется няня — мальчику 36 лет!» гласит надпись на «Ниссане Максима». Александр Силаев сфотографировал авто и выложил фото во «ВКонтакте». Пользователи соцсети отметили креативный подход к поиску девушки.

— А что входит в услуги няни для мальчика? — в шутку поинтересовалась жительница Зауралья Марина Ромазанова.

— Я думаю, все стандартно: кормить, выгуливать и говорить, что он хороший мальчик! — ответила Татьяна Живониткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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