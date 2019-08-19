2019-08-19T05:40:27+03:00
Общество

«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области

Родные усопших считают, что это могли сделать сотрудники салона ритуальных услуг
Ирина КАРЕЛИНА
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Спиленные кресты на кладбище в селе Куваши Челябинской области.Спиленные кресты на кладбище в селе Куваши Челябинской области.
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Неизвестные вандалы громят кладбище в селе Куваши (Златоустовский городской округ) Челябинской области. Вот такой крик души прислали в редакцию подписчики КП-Челябинск:

Родные усопших ремонтируют кресты, как могут. Но через несколько дней вандалы снова все ломают.

Родные усопших ремонтируют кресты, как могут. Но через несколько дней вандалы снова все ломают.

— Нечистая сила завладела кладбищем. Вандализм! Спиленные кресты над могилами. Разрушенные каменные памятники на погосте. Эту картину родственники усопших начали наблюдать еще год назад, когда в Кувашах появился салон ритуальных услуг. Многочисленные заявления жителей села в полицию до сих пор лежат в столе.

Кувашинцы в память о своих предках наводят порядок в местах захоронения, но спустя несколько дней вновь обнаруживают следы вандализма. Кому это выгодно? Это может быть маркетинговый ход. Производители продукта специально приводят его в негодность. Люди вынуждены заказывать новые кресты и надгробия. Вот и коси бабло, как говорится.

Но мы не хотим выходить с оружием, чтобы защитить могилы своих родных. Мы обращаемся к органам власти и СМИ, чтобы обратили внимание на места упокоения тел и душ наших предков! — пишут жители села Куваши.

Отметим, что причастность бизнесменов к вандализму на кладбище — лишь версия родственников усопших. Другие жители села считают, что это творят от безделья местные подростки.

Разрушенные надгробия.

Разрушенные надгробия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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