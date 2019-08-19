«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области
Неизвестные вандалы громят кладбище в селе Куваши (Златоустовский городской округ) Челябинской области. Вот такой крик души прислали в редакцию подписчики КП-Челябинск:
Родные усопших ремонтируют кресты, как могут. Но через несколько дней вандалы снова все ломают.
— Нечистая сила завладела кладбищем. Вандализм! Спиленные кресты над могилами. Разрушенные каменные памятники на погосте. Эту картину родственники усопших начали наблюдать еще год назад, когда в Кувашах появился салон ритуальных услуг. Многочисленные заявления жителей села в полицию до сих пор лежат в столе.
Кувашинцы в память о своих предках наводят порядок в местах захоронения, но спустя несколько дней вновь обнаруживают следы вандализма. Кому это выгодно? Это может быть маркетинговый ход. Производители продукта специально приводят его в негодность. Люди вынуждены заказывать новые кресты и надгробия. Вот и коси бабло, как говорится.
Но мы не хотим выходить с оружием, чтобы защитить могилы своих родных. Мы обращаемся к органам власти и СМИ, чтобы обратили внимание на места упокоения тел и душ наших предков! — пишут жители села Куваши.
Отметим, что причастность бизнесменов к вандализму на кладбище — лишь версия родственников усопших. Другие жители села считают, что это творят от безделья местные подростки.
Разрушенные надгробия.
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU