Грибники нашли в лесу Челябинской области трюфели
Трюфель — деликатес, который стоит дороже золота.
— Нашли сегодня в лесу. Подскажите: это трюфели? И что с ними делать? — написала жительница Магнитогорска в соцсети и выложила фото находки.
На снимке — грибы, похожие на дорогие трюфели. Но, к сожалению грибников, это оказались не они. Настоящие трюфели растут глубоко под землей. Их отличает четкий мраморный рисунок. Гриб на фото тоже довольно редкий. Он даже занесен в Красную книгу. Но это ложный трюфель.
СПРАВКА «КП»
Меланогстер брума — ложный трюфель. Этот гриб, в отличие от своего дорогого близнеца, растет не глубоко под землей, а под слоем опавших листьев. Он несъедобен!
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ИСТОЧНИК KP.RU