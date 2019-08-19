Гонщик из Челябинска попал в серьезное ДТП на ралли в Чехии

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-19T07:56:54+03:00

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Челябинский спортсмен Ярослав Федоров разбил гоночный автомобиль на соревнованиях. В воскресенье, 18 августа, он выступал на ралли «Барум Злин» в Чехии, где и попал в аварию. Ярослав участвовал в гонке в качестве штурмана, пилотом был Николай Грязин.

По снимкам с места ДТП видно, что автомобиль превратился в груду металла. К счастью, со спортсменами все в порядке.

— К сожалению, ралли «Злин» мы закончили досрочно. Сперва развернуло на скользкой секции в лесу, и нам пришлось выбираться из канавы, а потом мы ударились о мост. Экипаж в порядке, чего не скажешь о машине... — написал Николай Грязин на своей странице во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU