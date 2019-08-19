В Магнитогорске накажут врачей, выдававших рецепты на бланках с рекламой
Пациенты одной из больниц Магнитогорска пожаловались в Антимонопольную службу на то, что врачи выдают им рецепты на бланках с рекламой. Теперь медицинское заведение ждет проверка, сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.
На сомнительных рецептах размещается реклама ортопедического салона. Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5 %.
— А между тем, закон о рекламе в РФ запрещает медицинским работникам и руководителям медицинских организаций выдавать рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бланках, которые содержат информацию рекламного характера. Также медикам нельзя выписывать рецепты на бланках, где заранее напечатано наименование лекарственного препарата или медицинского изделия, — замечают в УФАС.
Ведомство проверит жалоб и, если информация подтвердится, накажет виновных.
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ИСТОЧНИК KP.RU