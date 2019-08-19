2019-08-19T08:14:29+03:00
Общество

В Магнитогорске накажут врачей, выдававших рецепты на бланках с рекламой

На такую практику пожаловались пациенты городской больницы № 3
Лидия ПЕСКОВА
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Врачи не вправе рекламировать препараты или услуги.Врачи не вправе рекламировать препараты или услуги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пациенты одной из больниц Магнитогорска пожаловались в Антимонопольную службу на то, что врачи выдают им рецепты на бланках с рекламой. Теперь медицинское заведение ждет проверка, сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

На сомнительных рецептах размещается реклама ортопедического салона. Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5 %.

— А между тем, закон о рекламе в РФ запрещает медицинским работникам и руководителям медицинских организаций выдавать рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бланках, которые содержат информацию рекламного характера. Также медикам нельзя выписывать рецепты на бланках, где заранее напечатано наименование лекарственного препарата или медицинского изделия, — замечают в УФАС.

Ведомство проверит жалоб и, если информация подтвердится, накажет виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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