2019-08-19T10:27:21+03:00
Общество

Двухлетний мальчик выпал из окна в Челябинской области

Его жизнь все еще под вопросом
Лидия ПЕСКОВА
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Родители оставили окно открытым, а малыша - без присмотра.Родители оставили окно открытым, а малыша - без присмотра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В жару южноуральцы забывают о бдительности. И от этого часто страдают дети. На пляже Первого озера в минувшие выходные чуть было не утонул двухлетний малыш. А в Коркино мальчик такого же возраста выпал с пятого этажа, потому что родители открыли окна, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В субботу днем, 17 августа, в больницe Коркино доставили двухлетнего мальчика с многочисленными переломами. По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, выпал из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в поселке Роза. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, — говорят в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Результаты проверки держит на контроле руководство следственного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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