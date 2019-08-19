Магнитогорцы сняли на видео медведя, гуляющего возле детского лагеря
Житель Магнитогорска Никита Свириденко опубликовал в популярном городском паблике видео, которое не на шутку встревожило пользователей соцсетей.
На камеру, установленного в машине видеорегистратора, попал хищник. На кадрах медведь-подросток неторопливо выходит на дорогу из зарослей. Заметив автомобиль, косолапый переходит на бег и скрывается в кустах.
— Возле детского лагеря «Горное ущелье» увидели мишку. Он гуляет, как раз в той стороне, куда родители уезжают с детьми отдыхать, — пишет автор поста.
Лагерь находится в 40 км от Магнитогорска. Каждое лето в нем отдыхают сотни ребят из города металлургов. В выходные дни воспитанников «Горного ущелья» посещают родители. Чаще всего, взрослые забирают детей на несколько часов и устраивают пикники в ближайшем лесу. По словам автора, именно там и прогуливался мишка.
Видео напугало магнитогорцев. Еще бы! Медведь - это не заяц и не лисица, а опасный лесной хищник. Предсказать, чем закончится случайная встреча с ним — невозможно.
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Сняли на видео медведя, который прогуливался недалеко от детского лагеря.Видео: Никита Свириденко
ИСТОЧНИК KP.RU