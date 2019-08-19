2019-08-19T13:45:26+03:00
Общество

Нелегальные мигранты оккупировали теплицы в Челябинской области

Хозяевам незаконного бизнеса грозит штраф до 800 тысяч рублей
Ольга АНТОНОВА
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В теплицах Аргаяшского районе провели спецоперацию.В теплицах Аргаяшского районе провели спецоперацию.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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О том, что в теплицах близ Аргаяша работают гастрбайтеры, местные жители знают давно. Труд тепличного работяги дешев, и деревенские даже пальцем не шевельнут, не то что к грядкам встать.

В целлофановые палатки нагрянули сотрудники Управления по вопросам миграции, представители управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Операцию поддержал ОМОН Росгвардии по Челябинской области.

Документы проверены в 50 иностранцев. Нашлись четверо нелегалов, незаконно находившихся в России. Еще один мигрант вел незаконную трудовую деятельность. Всем гастарбайтерам положен штраф в две тысячи рублей. Если нарушение не первое, их депортируют с запретом въезда в Россию в течение пяти лет.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас проверяются хозяева тепличного бизнеса, использовавшие труд нелегалов. Им грозит штраф — от 250 до 800 тысяч рублей.

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Операция в теплицах под Челябинском.Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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