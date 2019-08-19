2019-08-19T14:44:00+03:00
Происшествия

Полиция разыскала маму школьника, сбитого на улице Кирова в Челябинске

Мальчик по-прежнему находится в реанимации
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Близкие мальчика уже в больнице. Фото: социальные сети.Близкие мальчика уже в больнице. Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:

Личность мальчика, сбитого на улице Кирова 19 августа, установлена. Близкие ребенка уже знают о случившемся и примчались в больницу, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

— Состояние ребенка остается тяжелым. Он лежит в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Других подробностей мы сообщить не можем, это будет вмешательством в частную жизнь. Разглашать персональные данные у нас тоже нет права, — заявили в мэрии.

Около 12 часов дня ребенок переходил проезжую часть улицы Кирова по зебре, рядом с которой нет светофора. На двух полосах машины остановились, а на третьей парнишку сбила Toyota Camry. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Чтобы найти его близких, пришлось подключить социальные сети и СМИ.

По информации городской ГИБДД, только в этом году водитель иномарки два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Жители микрорайона, где случилась авария, требуют установить у злополучного перехода светофор. ДТП здесь случаются регулярно, а ведь рядом две школы: 23-й лицей и филиал 97-го лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области пропал 15-летний подросток
В Челябинской области расселят аварийные дома, на которые Алексею Текслеру пожаловались жители
В индустриальном парке «Малая Сосновка» в Челябинской области нашли мертвые души
Подпольное казино накрыли в Челябинске
В Челябинске уберут рекламу суши-бара, оскорбившую феминисток
У жителей Челябинска спросят, нужен ли автовокзал в «Юности»
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Нелегальные мигранты оккупировали теплицы в Челябинской области
На переходе у цирка, где сбили мальчика, уже покалечились шестеро человек
На трассе М-5 под Челябинском опрокинулся грузовик с щебнем
В Челябинске Контрольно-счетная палата проверяет работу кладбищ
В Челябинске ищут родителей мальчика, сбитого неподалеку от цирка
«Хотела прокатиться»: в Зауралье девятилетняя девочка погибла под колесами трактора
Глава поселения в Челябинской области забирала часть премий у подчиненных
Покупателю земли пришлось оплатить долги бывшего хозяина в Челябинской области
Магнитогорцы сняли на видео медведя, гуляющего возле детского лагеря
Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Челябинской области
Двухлетний мальчик выпал из окна в Челябинской области
В Челябинске выбрали самых быстрых мотоциклистов страны
В мэрии объяснили, зачем Челябинску нужно новое транспортное предприятие