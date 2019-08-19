Полиция разыскала маму школьника, сбитого на улице Кирова в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-19T14:44:00+03:00

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Личность мальчика, сбитого на улице Кирова 19 августа, установлена. Близкие ребенка уже знают о случившемся и примчались в больницу, сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

— Состояние ребенка остается тяжелым. Он лежит в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Других подробностей мы сообщить не можем, это будет вмешательством в частную жизнь. Разглашать персональные данные у нас тоже нет права, — заявили в мэрии.

Около 12 часов дня ребенок переходил проезжую часть улицы Кирова по зебре, рядом с которой нет светофора. На двух полосах машины остановились, а на третьей парнишку сбила Toyota Camry. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Чтобы найти его близких, пришлось подключить социальные сети и СМИ.

По информации городской ГИБДД, только в этом году водитель иномарки два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Жители микрорайона, где случилась авария, требуют установить у злополучного перехода светофор. ДТП здесь случаются регулярно, а ведь рядом две школы: 23-й лицей и филиал 97-го лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU