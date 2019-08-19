2019-08-19T15:01:15+03:00
Общество

В индустриальном парке «Малая Сосновка» в Челябинской области нашли мертвые души

Предприятия застолбили там площади, но не торопятся заезжать
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: polit74.ru.Фото: polit74.ru.
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В индустриальном парке «Малая Сосновка» нашли резидентов, которые ранее заявили свои претензии на определенные площади, но так и не реализовали свои планы. О сложившейся ситуации на заседании «Экспертного клуба» рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, сообщает сайт «Полит74».

На территории парка уже построены дороги, парк обеспечен газоснабжением. Системы водоснабжения и водоотведения будут построены в 2020 году. Уже начали подключать электричество. Сегодня в парке работают два резидента: «ДорХан» и «Вторком».

— Будущее Сосновки не вызывает сомнений, там действительно интересно. Из проблем я вижу как раз избыток резидентов, которые заявились туда, застолбили определенные площади, а потом исчезли, — заявил Егор Ковальчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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