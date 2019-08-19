2019-08-19T15:08:17+03:00
Общество

В Челябинской области расселят аварийные дома, на которые Алексею Текслеру пожаловались жители

В развалюхах в Катав-Ивановске глава региона побывал во время инспекции района
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Жители этих 59 домов-развалюх в Катав-Ивановске переедут в новые квартиры в 2020-2021 годах. Фото: gubernator74.ruЖители этих 59 домов-развалюх в Катав-Ивановске переедут в новые квартиры в 2020-2021 годах. Фото: gubernator74.ru
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Уже в этом году жители 59 аварийных домов в Катав-Ивановске начнут праздновать новоселья. Они пожаловались в социальных сетях в аккаунты главы региона на невыносимые условия. Во время поездки в район Текслер осмотрел аварийные дома. Состояние их плачевно: кровля дырявое, как решето; центральной канализации нет; стены заросли плесенью и протекают. В подвале стоит постоянная сырост.

На покупку квартир для жителей аварийных домов из бюджета Челябинской области по распоряжению Алексея Текслера направят более 29 млн руб. Еще для часть переселенцев построят новые дома. Такое решение было принято после встречи главы региона с жителями аварийных жилищ. Он на месте поставил задачу расселить этот дом в сжатые сроки — чтобы зиму жильцы встретили уже в новых квартирах.

По поручению Текслера 16 августа комиссия в составе представителей регионального минстроя, отдела Госжилинспекции и Госстройнадзора осмотрела аварийные дома. Переселение всех 59 домов было запланировано в областной адресной программе в 2022-2024 годах. Но по результатам проверки комиссия установила, что дома находятся в состоянии, непригодном для проживания, поэтому их необходимо расселить не позднее 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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