Жителям Челябинска предлагают выбрать тематику ледового городка

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-19T18:10:22+03:00

В списке предложенных тем — футуризм, Русь богатырская и герои детских произведений

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Челябинцы решат, каким будет этой зимой ледовой городок на площади Революции. На портале «Активный житель 74» началось голосование за его тематику.

— Проект городка, который удивит и порадует жителей этой зимой, находится в разработке. Каким он будет — решать горожанам, — говорится в сообщении на сайте.

Жителям предлагают три темы:

— любимые герои из произведений известных детских писателей;

— «Город будущего» (футуризм, фантастические персонажи);

— «Русь богатырская».

Если все они не устраивают, можно выбрать вариант «Мне это неинтересно».

Пока лидирует «Город будущего». Проголосовать за тематику ледового городка в Челябинске можно здесь. Опрос проводится до 29 августа. Голосовать могут те, кто имеет аккаунт «Госуслуг».

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ИСТОЧНИК KP.RU