Жителям Челябинска предлагают выбрать тематику ледового городка
Челябинцы решат, каким будет этой зимой ледовой городок на площади Революции. На портале «Активный житель 74» началось голосование за его тематику.
— Проект городка, который удивит и порадует жителей этой зимой, находится в разработке. Каким он будет — решать горожанам, — говорится в сообщении на сайте.
Жителям предлагают три темы:
— любимые герои из произведений известных детских писателей;
— «Город будущего» (футуризм, фантастические персонажи);
— «Русь богатырская».
Если все они не устраивают, можно выбрать вариант «Мне это неинтересно».
Пока лидирует «Город будущего». Проголосовать за тематику ледового городка в Челябинске можно здесь. Опрос проводится до 29 августа. Голосовать могут те, кто имеет аккаунт «Госуслуг».
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ИСТОЧНИК KP.RU