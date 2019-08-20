Южноуралец нашел на картофельном поле снаряд от советской малокалиберной пушки

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-20T07:49:02+03:00

Снаряд пролежал в земле не один десяток лет Фото: пресс-служба Россгвардии Челябинской области

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Предмет похожий на авиационный снаряд обнаружил на окраине города Карталы местный житель. Мужчина наткнулся на снаряд, когда копал землю на картофельном поле. О своей находке он сообщил в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования.

— При осмотре специалисты установили, что найденный боеприпас представляет опасность и может являться снарядом от советской авиационной пушки 2А42, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

Саперы поместили снаряд в специальный взрывозащитный контейнер «Плутон» и вывезли на безопасное от жилых домов расстояние. После чего уничтожили его накладным зарядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU