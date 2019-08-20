Южноуралец нашел на картофельном поле снаряд от советской малокалиберной пушки
Предмет похожий на авиационный снаряд обнаружил на окраине города Карталы местный житель. Мужчина наткнулся на снаряд, когда копал землю на картофельном поле. О своей находке он сообщил в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования.
— При осмотре специалисты установили, что найденный боеприпас представляет опасность и может являться снарядом от советской авиационной пушки 2А42, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.
Саперы поместили снаряд в специальный взрывозащитный контейнер «Плутон» и вывезли на безопасное от жилых домов расстояние. После чего уничтожили его накладным зарядом.
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