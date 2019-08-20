Гильза валялась рядом. В Челябинске экологи расследуют убийство трех серых цапель
Страшную находку — трех растерзанных серых цапель — обнаружила тройчанка Любовь Кошель. Свободное время она проводит с фотоаппаратом в окрестностях города, снимает птиц.
Мертвых птиц она нашли на берегу реки Уй, около поселка Мясокомбинат. Одна цапля была привязана к палке, будто для роли чучела. Возмущенная троичанка написала заявление в полицию, обратилась в региональное минэкологии.
— Сотрудники министерства выехали в Троицк. На месте убийства птиц нашли гильзу от охотничьего ружья. Рядом есть хозяйство по промышленному разведению рыбы. Никого не стану подозревать — это дело полиции, но предполагаю, что птиц могли убить острастки ради, ведь основа рациона птиц — рыба. Хотя есть современные средства для отпугивания пернатых от мест промышленного разведения рыбы. Уничтожать цапель запрещено, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск руководитель управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.
Трупы птиц передадут на экспертизу. Полиция разыскивает преступников. Кстати, доводы о том, что цапли наносят урон рыболовам — ошибка. Птицы питаются земноводными, санируют водоемы от больной и мертвой рыбы.
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