2019-08-20T10:27:04+03:00
Происшествия

Гильза валялась рядом. В Челябинске экологи расследуют убийство трех серых цапель

Птиц нашли на речном берегу близ Троицка
Ольга АНТОНОВА
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Полиция ищет убийц пернатых. Фото: Любовь Кошель.Полиция ищет убийц пернатых. Фото: Любовь Кошель.
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Страшную находку — трех растерзанных серых цапель — обнаружила тройчанка Любовь Кошель. Свободное время она проводит с фотоаппаратом в окрестностях города, снимает птиц.

Мертвых птиц она нашли на берегу реки Уй, около поселка Мясокомбинат. Одна цапля была привязана к палке, будто для роли чучела. Возмущенная троичанка написала заявление в полицию, обратилась в региональное минэкологии.

— Сотрудники министерства выехали в Троицк. На месте убийства птиц нашли гильзу от охотничьего ружья. Рядом есть хозяйство по промышленному разведению рыбы. Никого не стану подозревать — это дело полиции, но предполагаю, что птиц могли убить острастки ради, ведь основа рациона птиц — рыба. Хотя есть современные средства для отпугивания пернатых от мест промышленного разведения рыбы. Уничтожать цапель запрещено, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск руководитель управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.

Трупы птиц передадут на экспертизу. Полиция разыскивает преступников. Кстати, доводы о том, что цапли наносят урон рыболовам — ошибка. Птицы питаются земноводными, санируют водоемы от больной и мертвой рыбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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