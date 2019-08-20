«Приятного аппетита!»: в Магнитогорске посетители пиццерии заметили в салате таракана

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-20T11:22:04+03:00

Блюдо с насекомым стояло на витрине

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Жители Магнитогорска опубликовали в популярном городском паблике фото салата с тараканом. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Снимок сделан в пиццерии «Италио» в ТРК «Джаз Молл», — пишет автор поста.

Посетитель заметил насекомое на витрине, где стояли блюда с едой. Таракан забрался на поднос с салатом «Греческий».

Пользователи социальных сетей восприняли это сообщение с юмором.

«Новый рецепт — «Греческий салат» с мясом», — написали подписчики группы во «ВКонтакте» «Черное и Белое» Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU