2019-08-20T11:22:04+03:00
Общество

«Приятного аппетита!»: в Магнитогорске посетители пиццерии заметили в салате таракана

Блюдо с насекомым стояло на витрине
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
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Жители Магнитогорска опубликовали в популярном городском паблике фото салата с тараканом. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Снимок сделан в пиццерии «Италио» в ТРК «Джаз Молл», — пишет автор поста.

Посетитель заметил насекомое на витрине, где стояли блюда с едой. Таракан забрался на поднос с салатом «Греческий».

Пользователи социальных сетей восприняли это сообщение с юмором.

«Новый рецепт — «Греческий салат» с мясом», — написали подписчики группы во «ВКонтакте» «Черное и Белое» Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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