«Приятного аппетита!»: в Магнитогорске посетители пиццерии заметили в салате таракана
Жители Магнитогорска опубликовали в популярном городском паблике фото салата с тараканом. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня».
— Снимок сделан в пиццерии «Италио» в ТРК «Джаз Молл», — пишет автор поста.
Посетитель заметил насекомое на витрине, где стояли блюда с едой. Таракан забрался на поднос с салатом «Греческий».
Пользователи социальных сетей восприняли это сообщение с юмором.
«Новый рецепт — «Греческий салат» с мясом», — написали подписчики группы во «ВКонтакте» «Черное и Белое» Магнитогорск.
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ИСТОЧНИК KP.RU