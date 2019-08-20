2019-08-20T11:20:41+03:00
Общество

В Челябинской области определена новая «граница бедности»

Глава региона Алексей Текслер подписал постановление о величине прожиточного минимума
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В Челябинской области изменена величина прожиточного минимума.В Челябинской области изменена величина прожиточного минимума.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Документ за подписью главы региона Алексея Текслера опубликован во вторник, 20 августа, на сайте Правительства Челябинской области. Руководитель региона увеличил прожиточный минимум.

Документ определил величину прожиточного минимум во II квартале 2019 года. На человека это 10 336 руб, что на 385 руб больше размера, установленного ранее.

Есть градация по демографическим группам:

— 11 083 руб — для трудоспособных челябинцев (+426 руб);

— 8 583 руб — для пенсионеров (+316 руб);

— 10 661 руб — для детей (+366 руб).

Сумма прожиточного минимума — это своеобразная черта бедности. Показатель индивидуально рассчитывается для каждого региона.

— В области есть устойчивый промышленный костяк, сделан прорыв в АПК. Но последние годы капитал уходил из региона. Это — сотни миллиардов рублей в год. Следствие этого — замедление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных располагаемых доходов граждан, — ранее заявлял Алексей Текслер. — Подъем экономики, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, достойная зарплата, рост производительности труда — приоритеты, поставленные перед региональным правительством и предприятиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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