2019-08-20T11:19:51+03:00
Происшествия

Мать с сыном украли ящик коньяка в Челябинской области

Но их схему раскрыли продавцы
Андрей АБРАМОВ
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В селе Уйское украли бутылку коньяка.В селе Уйское украли бутылку коньяка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сигнал тревоги пришел 19 августа из крупного супермаркета в селе Уйское Челябинской области. На место примчались бойцы Росгвардии. Директор торговой точки рассказала, что у них пропала коробка коньяка.

Ящик спиртного вынесли через черный вход. А там из условного места его забрал мужчина и погрузил в багажник. В магазине уже выяснили, что это сделала их сотрудница.

— Внутри находились шесть бутылок коньяка общей стоимостью более трех тысяч рублей. Задержаны 49-летняя местная жительница и ее 31-летний сын. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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