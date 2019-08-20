Мать с сыном украли ящик коньяка в Челябинской области
Сигнал тревоги пришел 19 августа из крупного супермаркета в селе Уйское Челябинской области. На место примчались бойцы Росгвардии. Директор торговой точки рассказала, что у них пропала коробка коньяка.
Ящик спиртного вынесли через черный вход. А там из условного места его забрал мужчина и погрузил в багажник. В магазине уже выяснили, что это сделала их сотрудница.
— Внутри находились шесть бутылок коньяка общей стоимостью более трех тысяч рублей. Задержаны 49-летняя местная жительница и ее 31-летний сын. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU