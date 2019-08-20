Челябинск украсят креативные крышки канализаций

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-20T12:48:56+03:00

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Крышки городских колодцев в Челябинске могут изменить вид. По крайней мере — часть из них. В городе объявили конкурс на креативные люки. Об этом пишет сайт «Хорошие новости Челябинской области».

К участию приглашают бизнес: автору лучших проектов смогут разместить на крышках логотип компании и другую информацию. Такой пиар может прослужить рекламодателям несколько десятков лет.

= У меня собрана большая коллекция фотографий необычных канализационных люков со всего мира. Многие из них — это фактически произведение искусства. Хотелось бы реализовать что-то подобное в родном Челябинске, — рассказал инициатор конкурса, председатель благотворительного фонда «Мечта», вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

Организаторы конкурса планируют заменить порядка 100 старых канализационных люков в центре города: на площади Революции, на Кировке, в районе Алого поля, у челябинского цирка и ЮУрГУ.

Макет крышки люка принимают на почту fond@bf-mechta.ru. Заявки шлите до конца февраля 2020 года. Победителей объявят в преддверии Дня работников ЖКХ в марте следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU