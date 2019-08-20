2019-08-20T11:51:55+03:00
Спорт

Челябинцев приглашают летом поболеть за конькобежцев

В «Уральской молнии» пройдет традиционный летний Кубок, на который съедутся скороходы со всей России
Алексей МИКУШИН
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Челябинские спортсмены ждут болельщиков. Фото: um74.ruЧелябинские спортсмены ждут болельщиков. Фото: um74.ru
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Сеансы массового катания в выходные дни и в вечерние часы в будние дни в ледовом дворце открылись уже в начале августа. А 22 и 23 августа в «Уральской молнии» пройдут уже первые старты конькобежцев — Открытый Летний Кубок Челябинской области.

— Эти состязания фактически открывают новый сезон, и являются своего рода первой проверкой сил после летних подготовительных тренировочных сборов. Традиционно в Челябинске на различных дистанциях будут соревноваться конькобежцы со всей России. Мы приглашаем всех болельщиков поболеть за спортсменов. Кстати, во второй день состязаний пройдут особо зрелищные массовые старты, которые по уровню накала никого не оставят равнодушными, — отметил директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

Начало соревнований в ЛД «Уральская молния» 22 и 23 августа в 11.00. Дистанции 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров, массстарт на 10 и 16 кругов. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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