В Челябинске буян пытался отобрать оружние у полицейского

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-20T12:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось на Северо-Западе Челябинска. Сотрудники полка патрульно-постовой службы обходили дворы в Курчатовском районе. В одном из них заметили подозрительную компанию.

— Было принято решение проверить данных лиц на предмет из нахождения в розыске и причастность к совершению преступлений, — говорит полицейский Артем Дрогайцев. — Мы подошли, представились, спросили, есть ли у них запрещенные вещества.

В этот момент один из компании ударил полицейского и попытался убежать. При задержании оказал активное сопротивление, попытался завладеть табельным оружием силовика.

— Для пресечения его действий я предупредительно выстрелил в воздух. Буяна скрутили и доставили в отдел полиции, — говорит Артем Дрогайцев.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по Челябинской области, в Следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело. За нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, 29-летний челябинец может провести в колонии до пяти лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU