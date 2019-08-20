2019-08-20T13:06:32+03:00
Происшествия

Обвиненному в двойном убийстве жителю Челябинской области не дали пожизненный срок

Он лишил жизни мать с дочерью
Андрей АБРАМОВ
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Житель Карталов убил двух женщин.Житель Карталов убил двух женщин.Фото: Александр РОГОЗА
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20 августа в Челябинском областном суде разбирали уголовное дело жителя Карталов. Его обвиняли в двойном убийстве и надругательстве над девушкой-подростком. За преступления его приговорили к 23 годам колонии. Прокуратура просила дать ему пожизненный срок.

Все случилось прошлым летом. Житель Карталов напился и пробрался в дом к соседке. Ее он убил, а затем кинулся на 16-летнюю дочь экс-сожительницы. После изнасилования, нападавший зарезал несовершеннолетнюю.

— В дом он пришел, чтобы вступить в половую связь с девушкой. Мужчина повалил жертву на пол, душил и нанес ей не менее 71 удара ножом в грудь. Кроме лишения свободы, ему назначено 1,5 года ограничения свободы, после выхода их колонии. Приговор может быть обжалован, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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