В Челябинске врачи спасли от неподвижности молодую маму

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-20T13:22:29+03:00

39-летняя женщина всю жизнь страдала от вывиха тазобедренного сустава

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Боли мучили 39-летнюю челябинку Оксана Кузина постоянно, с годами она даже свыклась с приступами. Врожденный вывих тазобедренного сустава был настоящим приговором. Вторая беременность ухудшила самочувствие настолько, что Оксане оформили инвалидность.

В раннем детстве женщина перенесла две операции, но поставить сустав под нужным углом не удалось. А потом он стерся. Диагностировали коксартроз — хроническое воспаление сустава, ведущее к неподвижности.

Взвесив все за и против, мама двух детей решилась на третью операцию. Во многом благодаря ребятишкам, воспитывать которых ей хотелось полноценно. Оксана встала в очередь, получила квоту на эндопротезирование. Хирурги Челябинской областной клинической больницы уже наработали опыт, проведя 14 подобных операций.

— Молодая женщина хотела исправить походку, пресечь дальнейшие проблемы с поясничным отделом позвоночника. Выход один — операция, — рассказал лечащий врач Оксаны, травматолог — ортопед, кандидат медицинских наук Леонид Полляк.

Все завершилось хорошо. Уже полтора месяца пациентка чувствует себя много лучше, чем раньше и надеется полноценно жить, воспитывать детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU