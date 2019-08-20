В Челябинске ужесточат штрафы за неряшливые раскопки
Куче перекопанной и утрамбованной земли на месте тротуара около высотки на улице Братьев Кашириных, 99а уже три года. Когда-то здесь меняли кусок трубы водовода, разрыли и неряшливо закопали. Пешеходы привыкли топать по кочкам, которые в дожди превращаются в раскисшую грязь.
В соседнем дворе, по ул. Братьев Кашириных, 95 в огромную не огороженную яму упал ребенок.
Челябинцы часто жалуются на небрежное отношение коммунальщиков и других обслуживающий компаний к земляным работам. Разверстые ямы зияют во дворах месяцами, огражденные лишь тонкой ленточкой. Зарывают их неряшливо, оставляя кучи земли.
Депутаты Челябинской городской Думы хотят ужесточить наказание для нерадивых, ударив рублем.
В Металлургическом районе, например, жители насчитали 500 незавершенных раскопок. Предприятия не страшатся установленного размера наказания рублем, часто не оформляют положенные разрешения на раскопки и работают самовольно. Если такая яма обнаружится и бумаг на нее нет, штраф составляет 10 — 20 тыс руб. Дешевле заплатить и не восстанавливать порядок.
Штрафы для «копателей» могут вырасти до 50 — 100 тыс руб. Свое предложение депутаты гордумы отправят в Законодательное Собрание для изменений областного закона.
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