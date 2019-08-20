2019-08-20T14:07:50+03:00
Общество

В Челябинске ужесточат штрафы за неряшливые раскопки

Депутаты городской Думы завалены жалобами горожан на ямы во дворах
Ольга АНТОНОВА
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Яму вырыли и не огородили - и такое бывает! Фото: Андрей Романов.Яму вырыли и не огородили - и такое бывает! Фото: Андрей Романов.
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Куче перекопанной и утрамбованной земли на месте тротуара около высотки на улице Братьев Кашириных, 99а уже три года. Когда-то здесь меняли кусок трубы водовода, разрыли и неряшливо закопали. Пешеходы привыкли топать по кочкам, которые в дожди превращаются в раскисшую грязь.

В соседнем дворе, по ул. Братьев Кашириных, 95 в огромную не огороженную яму упал ребенок.

Челябинцы часто жалуются на небрежное отношение коммунальщиков и других обслуживающий компаний к земляным работам. Разверстые ямы зияют во дворах месяцами, огражденные лишь тонкой ленточкой. Зарывают их неряшливо, оставляя кучи земли.

Депутаты Челябинской городской Думы хотят ужесточить наказание для нерадивых, ударив рублем.

В Металлургическом районе, например, жители насчитали 500 незавершенных раскопок. Предприятия не страшатся установленного размера наказания рублем, часто не оформляют положенные разрешения на раскопки и работают самовольно. Если такая яма обнаружится и бумаг на нее нет, штраф составляет 10 — 20 тыс руб. Дешевле заплатить и не восстанавливать порядок.

Штрафы для «копателей» могут вырасти до 50 — 100 тыс руб. Свое предложение депутаты гордумы отправят в Законодательное Собрание для изменений областного закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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