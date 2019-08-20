Полиция Челябинска брошена на поиски гриба-гиганта

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-20T16:21:52+03:00

А вы бы стали разыскивать такой гриб? Фото: соцсети.

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Житель Челябинска Алексей Малев заядлый грибник. На днях он нашел на своем картофельном поле удивительное создание природы — два огромных гриба белого цвета. Алексей решил, что это трюфели (в сети недавно как раз обсуждали такую находку) и побежал домой за сынишкой, а когда вернулся, то самого большого уже не было.

Кто-то (видно, завистливые соседи) стащил гриб с огорода. И не лень было вору поднимать ношу весом в шесть килограммов! Сначала Малев обругал вора заочно, а потом потопал в полицию.

— Житель Челябинска на самом деле подал заявление о краже неизвестного гриба. Даже принес фотографию своей пропажи. Алексей оценил ценность гриба в две тысячи рублей. Инцидент зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят проверку, — рассказали КП-Челябинска в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Казус в том, что мужчина принял за трюфель обычный дождевик-переросток. Такие могут встречаться в лесах в конце августа после дождей. Некоторые виды дождевиков считаются съедобными. Возможно, гигант и мог существенно сократить траты мужчины на продовольствие.

Позже он написал новое заявление, чтобы прекратить проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU