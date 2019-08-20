В Челябинске у пассажирки московского рейса украли чемодан

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-20T14:47:46+03:00

В аэропорту нельзя быть рассеянным: того гляди, багаж уведут! Фото: Евгения ГУСЕВА

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Вот не зря кидаются пассажиры к транспортерной ленте в аэропортах, выискивая свой багаж. Глаз да глаз за чемоданами, иначе уведут!

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска раскрыли кражу личных вещей. В полицию обратилась 56-летняя жительница нашего города. Она летела рейсом Москва — Челябинск и после посадки не обнаружила на ленте транспортера сумку.

— Во время ожидания выдачи багажа женщина вышла на улицу, чтобы забрать с парковки автомобиль. Вернувшись, увидела, что лента выдачи пуста, ее багажа нет. Ущерб от кражи она оценила в 40 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По записям видеокамер, после опроса свидетелей и сотрудников аэропорта полицейские вычислили вора. Им оказался 38-летний житель Башкирии. Он летел одним рейсом с потерпевшей.

— В зоне выдачи багажа его внимание привлекла сумка, несколько раз сделавшая круг по ленте транспортера. Хозяев ее поблизости он не увидел. С добычей он быстро покинул зал, — сообщили полицейские.

Вора задержали дома: помогли его паспортные данные, указанные при оформлении авиабилета. Взяли с поличным: украденный багаж был при нем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит штраф или до двух лет лишения свободы. Он дома, под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU