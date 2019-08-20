Названо точное число пострадавших в аварии автобуса и мусоровоза в Челябинске
Мусоровоз и микроавтобус, полный вахтовиков, столкнулись в центре Челябинска, неподалеку от мемориала «Скорбящие матери», в ночь на вторник, 20 августа. При столкновении 13 человек получили травмы скелета и оказались в больнице.
К вечеру того же дня в стационаре остаются шестеро пострадавших, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение.
— Самые тяжелые пациенты (их двое) находятся в реанимации Челябинской областной больницы. Один человек лежит в ГКБ№ 1. Еще три человека — в отделении травматологии Дорожной клинической больницы, — рассказали КП-Челябинск в городском управлении здравоохранения.
Напомним, по предварительной версии, авария могла случиться по вине мусоровоза. Очевидцы считают, что в момент ДТП мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. КАМАЗ тащил микроавтобус несколько десятков метров, а потом тот перевернулся.
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ИСТОЧНИК KP.RU