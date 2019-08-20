В Челябинске остановлены поиски шестикилограммового гриба

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-20T16:21:12+03:00

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Обычный поход на картошку прославил жителя Челябинска Алексея Малева. Мужчина нашел на своем огороде огромный гриб-дождевик, а пока бегал домой за сыном, его украли.

Малев пожаловался на соседей в полицию — никак гриб стащил кто-то из них. Силовики начали проверку. Но эмоции улеглись, Алексей понял, что дождевик не стоит выеденного яйца и, в конце концов, позже написал новое заявление, чтобы прекратить проверку.

— Мужчина снова вернулся в полицию и написал заявление о том, что неизвестный гриб не представляет для него никакой ценности, поэтому грибник забрал заявление, проверку остановили, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU