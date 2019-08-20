2019-08-20T15:42:51+03:00
Общество

В Челябинской области пенсионеров на медосмотры будут доставлять на автомобилях бесплатно

В регион работает областная программа национального проекта «Демография»
Ольга АНТОНОВА
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Пройти медосмотр быстро и с комфортом - задача медиков. Фото: zdrav74.ruПройти медосмотр быстро и с комфортом - задача медиков. Фото: zdrav74.ru
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Новая услуга — доставка в поликлиники для диспансеризации — в Челябинской области качается жителей старше 65 лет, живущих в отдаленных деревнях. Специальные автомобили доставят их на медосмотры и привезут потом домой. Врачи обещают: диспансеризацию пожилые будут проходить в максимально короткие сроки.

— Мы проведем исследования для выявления заболеваний на ранних стадиях, а значит, увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь, — говорит и.о. замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова. — Из отдаленных деревень пенсионерам было непросто добираться до районных больниц. В августе мы планируем доставить на обследования более 200 пожилых земляков, живущих в Аргаяшском, Верхнеуральском, Красноармейском, Нагайбакском, Октябрьском и Сосновском районах.

Автомобили уже закуплены для 23 районов области. В них есть место для инвалидной коляски.

Трансфер до поликлиники для пенсионеров бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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