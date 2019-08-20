2019-08-20T15:53:40+03:00
Происшествия

Пассажирка маршрутки, пострадавшая в аварии с мусоровозом в Челябинске, скончалась в больнице

Возбуждено уголовное дело
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Авария случилась поздней ночью 20 августа. Фото: УБЖ ЧелябинскаАвария случилась поздней ночью 20 августа. Фото: УБЖ Челябинска
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В больнице умерла 17-летняя пассажирка микроавтобуса Pegout. Машину протаранил мусоровоз глубокой ночью 20 августа. Авария случилась на Блюхера в районе Лесного кладбища в Челябинске.

Сейчас в стационаре остаются пятеро пострадавших, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение. Всего в аварии пострадали 13 человек: это водитель и пассажир мусоровоза, а также все, кто ехали в микроавтобусе. Известно, что люди ехали через Челябинск в Нижневартовск.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 264 УК — нарушение правил, которое привело к аварии с жертвами. Есть подозрения, что водитель мусоровоза был в состоянии опьянения. По статье грозит до семи лет колонии.

Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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