Пассажирка маршрутки, пострадавшая в аварии с мусоровозом в Челябинске, скончалась в больнице
В больнице умерла 17-летняя пассажирка микроавтобуса Pegout. Машину протаранил мусоровоз глубокой ночью 20 августа. Авария случилась на Блюхера в районе Лесного кладбища в Челябинске.
Сейчас в стационаре остаются пятеро пострадавших, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение. Всего в аварии пострадали 13 человек: это водитель и пассажир мусоровоза, а также все, кто ехали в микроавтобусе. Известно, что люди ехали через Челябинск в Нижневартовск.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 264 УК — нарушение правил, которое привело к аварии с жертвами. Есть подозрения, что водитель мусоровоза был в состоянии опьянения. По статье грозит до семи лет колонии.
Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU