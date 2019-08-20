Пассажирка маршрутки, пострадавшая в аварии с мусоровозом в Челябинске, скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-20T15:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице умерла 17-летняя пассажирка микроавтобуса Pegout. Машину протаранил мусоровоз глубокой ночью 20 августа. Авария случилась на Блюхера в районе Лесного кладбища в Челябинске.

Сейчас в стационаре остаются пятеро пострадавших, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение. Всего в аварии пострадали 13 человек: это водитель и пассажир мусоровоза, а также все, кто ехали в микроавтобусе. Известно, что люди ехали через Челябинск в Нижневартовск.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 264 УК — нарушение правил, которое привело к аварии с жертвами. Есть подозрения, что водитель мусоровоза был в состоянии опьянения. По статье грозит до семи лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726952" frameborder="0"></iframe> Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU