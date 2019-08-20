Жительница Магнитогорска предстала перед судом за злобный комментарий в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-20T17:37:11+03:00

Но ее решили не наказывать

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В Магнитогорске суд освободил местную жительницу от ответственности. Ее обвиняли в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

По данным следствия в марте этого года женщина написала в популярном городском паблике комментарий по поводу взрыва жилого дома. В своем сообщении она упомянула, что накануне трагедии в многоэтажку, где обрушился подъезд, заселилась семья мусульман. Комментарий был агрессивный и содержал бранную лексику.

— Эксперты признали его унижающим человеческое достоинство и возбуждающим ненависть и вражду по религиозным признакам. По данному факту прокуратура завела административное дело, — сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Оказавшись на скамье подсудимых женщина свою вину признала. Но несмотря на это Орджоникидзевский районный суд решил закрыть это дело. Служители Фемиды признали его малозначительным.

Как отмечают представители «Совы», это первый в России случай прекращения дела по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти или вражды».

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ИСТОЧНИК KP.RU