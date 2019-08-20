2019-08-20T18:37:27+03:00
Спорт

В Челябинск на бой с Энтони Ярдом прилетел Сергей Ковалев

Этот поединок станет главным спортивным событием на Южном Урале
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Боксерский поединок Ковалева с Ярдом состоится 24 августа в ледовой арене «Трактор»Боксерский поединок Ковалева с Ярдом состоится 24 августа в ледовой арене «Трактор»Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Знаменитый спортсмен Сергей Ковалев прилетел в родной город вечером 20 августа. Вместе с ним прибыл личный тренер — Джеймс Макгирт. Он поможет своему подопечному подготовится к важному турниру.

Боксерский поединок, к которому будет приковано внимание всей мировой общественности, состоится через четыре дня в ледовой арене «Трактор». Российский спортсмен Сергей Ковалев встретится с непобежденным Энтони Ярдом из Британии.

Ковалев впервые будет боксировать на родной земле. Ему предстоит отстаивать свой чемпионский титул, завоеванный в феврале этого года в реванше с Альваресом. Энтони Ярд — претендент на этот титул, в случае победы заберет чемпионский пояс у Ковалева.

Специальным гостем турнира станет легенда бокса Рой Джонс — младший. Планируется, что в пятницу 23 августа он даст небольшой концерт перед «Трактором».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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