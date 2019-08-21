2019-08-21T06:19:49+03:00
Общество

Женщина проткнула ногу в аквапарке Магнитогорска

В сауне провалилась доска
Ирина КАРЕЛИНА
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Посетительница авквапарка получила травму. Фото: Наталья Булитко.Посетительница авквапарка получила травму. Фото: Наталья Булитко.
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Жительница Магнитогорска пришла отдохнуть с семьей в аквапарке, а оттуда уехала в травпункт. Об этом рассказала в соцсети ее родственница.

— Сколько было плохих отзывов про аквапарк, но администрация, кажется, вообще никак не реагирует на жалобы людей. Моя сестренка с семьей пошла в аквапарк и в сауне получила травму. Провалилась доска, и ей в ногу воткнулся саморез. Сколько еще нужно травм, чтобы наконец-то навели порядок!? — возмутилась Наталья Булитко в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Вначале пострадавшая обратилась к медику аквапарке. Ей помазали рану зеленкой. Но дома нога стала сильно опухать, и женщина поехала в травмпункт. Врачи обработали рану и поставили прививку против столбняка.

— Очень сочувствую вам. Но я, читая жалобы, не хожу туда, вот и все. Верное средство, — прокомментировала Екатерина Шлетгауэр.

Другие подписчики группы написали, что были в аквапарке много раз, и им все нравится. Мол, сами смотрите под ноги. Третьи посоветовали обратиться в полицию, ведь аквапарк обязан следить за состоянием своего оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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