Дожди будут идти в Челябинской области до конца недели
Дождливая погода сохраняется на Южном Урале. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 21 августа, будет +18, +23, на юге области воздух прогреется до +28 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В некоторых районах — грозы и даже град.
В четверг термометры покажут +21, +26. В пятницу потеплеет до +30. На выходных тоже будет тепло, но дождливо.
По прогнозу портала Gismeteo, следующая неделя в области начнется также с дождей.
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ИСТОЧНИК KP.RU