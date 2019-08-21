2019-08-21T06:37:42+03:00
Общество

Дожди будут идти в Челябинской области до конца недели

В некоторых районах ожидаются грозы и град
Валентина ВАГАНОВА
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Выходя из дома, не забудьте зонтик или дождевик.Выходя из дома, не забудьте зонтик или дождевик.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Дождливая погода сохраняется на Южном Урале. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 21 августа, будет +18, +23, на юге области воздух прогреется до +28 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В некоторых районах — грозы и даже град.

В четверг термометры покажут +21, +26. В пятницу потеплеет до +30. На выходных тоже будет тепло, но дождливо.

По прогнозу портала Gismeteo, следующая неделя в области начнется также с дождей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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