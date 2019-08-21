2019-08-21T07:21:31+03:00
Общество

В Челябинске на месяц ограничили движение транспорта по улице 40-летия Победы

Здесь ремонтируют участок теплотрассы
Валентина ВАГАНОВА
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Ограничение ввели из-за ремонта теплосетей.Ограничение ввели из-за ремонта теплосетей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Калининском районе из-за ремонта сетей частично перекрыли дорогу на длительный срок. Движение ограничили по улице 40-летия Победы в районе дома № 315 по проспекту Победы. Возобновят его 20 сентября. Об этом предупредили в мэрии.

Также из-за ремонта теплосетей на пять дней ограничили движение в Курчатовском районе — на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Цинковой. Полностью блокировать движение не будут, закроют только первую полосу, на северной стороне.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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