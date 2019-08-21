В Челябинске автокран сбил пешехода
В Тракторозаводском районе 36-летний водитель автокрана наехал на пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло днем 20 августа на проспекте Победы у дома №1а.
— Пешеход был госпитализирован, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Напомним, в этот же день в городе произошла серьезная авария с 13 пострадавшими. На улице Блюхера, в районе Лесного кладбища, столкнулись мусоровоз и микроавтобус. Одна из пострадавших скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU