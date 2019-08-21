Неизвестные разбили семь автомобилей в одном из дворов Челябинска

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-21T08:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 21 августа около десятка жителей Ленинского района вместо того, чтобы ехать на работу, собрались на улице и вызвали полицию. Дело в том, что ночью кто-то побил стекла их автомобилей. Инцидент произошел напротив дома по адресу ул. Тухачевского, 19. Но не во дворе — там стоят видеокамеры. Вандалы выбрали место парковки автомобилей через дорогу. Они повредили семь машин, в том числе «Яндекс.Такси». И ведь ни одна автосигнализация не сработала.

— Это могли сотрудники одной из ближайших автостоянок сделать. Чтобы все напугались и машины у них ставили, — поделились своими догадками с корреспондентом КП-Челябинск местные жители.

Однако, это могли сделать и какие-нибудь местные дебоширы. Полиция Челябинска разбирается в инциденте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU