Неизвестные разбили семь автомобилей в одном из дворов Челябинска
Утром 21 августа около десятка жителей Ленинского района вместо того, чтобы ехать на работу, собрались на улице и вызвали полицию. Дело в том, что ночью кто-то побил стекла их автомобилей. Инцидент произошел напротив дома по адресу ул. Тухачевского, 19. Но не во дворе — там стоят видеокамеры. Вандалы выбрали место парковки автомобилей через дорогу. Они повредили семь машин, в том числе «Яндекс.Такси». И ведь ни одна автосигнализация не сработала.
— Это могли сотрудники одной из ближайших автостоянок сделать. Чтобы все напугались и машины у них ставили, — поделились своими догадками с корреспондентом КП-Челябинск местные жители.
Однако, это могли сделать и какие-нибудь местные дебоширы. Полиция Челябинска разбирается в инциденте.
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ИСТОЧНИК KP.RU