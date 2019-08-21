В Челябинской области автомобилистка устроила ДТП на трассе и сама попала в больницу

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-21T11:17:02+03:00

ВАЗ восстановлению не подлежит. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Ее увезли с места аварии на «скорой»

Изменить размер текста: A A

Дорожное происшествие произошло в Увельском районе, на дороге Южноуральск-Магнитогорск вечером во вторник, 20 августа.

— 52-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21150 при развороте не заняла крайнюю полосу для выполнения маневра, из-за чего врезалась в «Фольксваген», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

За рулем отечественного автомобиля была 52-летняя женщина. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

За рулем иномарки была 60-летняя женщина, она серьезно не пострадала. А вот саму виновницу ДТП с травмами увезли в больницу. Сейчас она проходит лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU