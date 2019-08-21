2019-08-21T11:17:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области автомобилистка устроила ДТП на трассе и сама попала в больницу

Ее увезли с места аварии на «скорой»
Валентина ВАГАНОВА
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ВАЗ восстановлению не подлежит. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиВАЗ восстановлению не подлежит. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Дорожное происшествие произошло в Увельском районе, на дороге Южноуральск-Магнитогорск вечером во вторник, 20 августа.

— 52-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21150 при развороте не заняла крайнюю полосу для выполнения маневра, из-за чего врезалась в «Фольксваген», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

За рулем отечественного автомобиля была 52-летняя женщина. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

За рулем отечественного автомобиля была 52-летняя женщина. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

За рулем иномарки была 60-летняя женщина, она серьезно не пострадала. А вот саму виновницу ДТП с травмами увезли в больницу. Сейчас она проходит лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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