В Челябинской области автомобилистка устроила ДТП на трассе и сама попала в больницу
Дорожное происшествие произошло в Увельском районе, на дороге Южноуральск-Магнитогорск вечером во вторник, 20 августа.
— 52-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21150 при развороте не заняла крайнюю полосу для выполнения маневра, из-за чего врезалась в «Фольксваген», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
За рулем отечественного автомобиля была 52-летняя женщина. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
За рулем иномарки была 60-летняя женщина, она серьезно не пострадала. А вот саму виновницу ДТП с травмами увезли в больницу. Сейчас она проходит лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU